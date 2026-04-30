Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan 1 Mayıs’ın işçi sınıfının her türlü sömürüye karşı direniş ve mücadelesini simgelediğini belirterek, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

İzcan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında işçi sınıfı mücadelesini selamlayan İzcan, uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halklar ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Kıbrıs’ın bütünlüğünü sağlama ve tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı biçimde, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşma amaçlarını dile getiren İzcan, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak vatan yaratma mücadelesi, yaşasın sosyalizm.” ifadelerini kullandı.