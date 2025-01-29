KKTC ve Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi partiler, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlere, yeni geçiş kapıları için var olan anlaşmazlıkları çözme çağrısında bulundu.

Liderlere çağrı, bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin ara bölgedeki toplantısının sonunda yayımlamam ortak açıklamada geldi.

Slovakya Elçiliği’nin himayelerinde düzenlenen iki toplumlu diyalogu geliştirme toplantılarına katılan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin rutin toplantısı bugün ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de yer aldı.

Slovakya Elçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, “Parti temsilcileri, iki toplum arasındaki bağın, ilişkinin ve güvenin gelişmesine yardımcı olması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yeni geçiş noktaları açılması yönündeki tavsiyesi doğrultusunda, mevcut zorlukları aşması için iki lideri de teşvik eder.” ifadelerine yer verildi.

Temsilciler ayrıca, 7 yıllık bir durağanlıktan sonra görüşmelerin yeniden başlaması yönünde Birleşmiş Milletler öncülüğündeki girişimlere de destek belirtti.

Katılımcıların ayrıca, bugünkü toplantının ev sahipliğini yapan DEPA’nın (Demokratik Cephe) önerisi üzerinde, “Kıbrıs görüşmelerinin geleceği- Kıbrıs’ın normal bir AB ülkesi olması vizyonunu paylaşıyor muyuz?” hususunda görüşlerini de paylaştı

Katılımcılar ayrıca 20 Ocak’ta liderler arasında yer alan görüşmeden duydukları “endişeyi” dile getirdi.

Kıbrıs sorunun ana unsurlarına da odaklanmak gerektiği, 2017 Guterres çerçevesinde de belirtildiği gibi; çözüm arayışlarının, çerçeve anlaşması ve mutabık kalınan konular üzerinden yapılması gerektiği de belirtildi. Ayrıca, mevcut statükonun kabul edilmez olduğu ve sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların normal bir AB üye ülkesinde yaşama ve AB üye ülke insanlarının sahip olduğu değerlerden faydalanma hakkına sahip olduğunu da paylaştı.

Bir sonraki toplantının 26 Şubat’ta Demokratik Parti (DİKO) ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi.

Toplantıya, KKTC’den Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Sosyalist Parti ve Yeni Kıbrıs Partisi; Güney Kıbrıs’tan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokratik Düzen-Demokratik Güçlerin İşbirliği (DEPA), Demokratik Parti (DİKO), Demokratik Seferberlik (DISY), Sosyalist Parti (EDEK), Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetçi Partisi, (ERKK), Birleşik Demokratlar katıldı.