Şiddetli hava koşulları nedeniyle Bakanlar Kurulu acil toplantıya çağrıldı. İlk ve orta öğretimde eğitime iki gün ara verildi, sağlık ve içişleri birimleri 24 saatlik alarm seviyesine geçirildi. Hasar tespit ve barınma çalışmaları için tüm kurumlar sahaya indirildi.

Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Toplantıya bakanların yanı sıra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkan Vekili, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı, Meteoroloji Dairesi Müdürü ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, aşırı yağışların yarattığı etkiler ile alınması gereken acil tedbirler kapsamlı biçimde değerlendirildi. Afet ve Acil Durum Koordinasyonu’nun dün geceden bu yana kesintisiz çalıştığı, kaymakamlıklar ve ilgili tüm birimlerin sahada aktif görev yaptığı aktarıldı.

Hükümet, ilgili tüm bakanlıkları ve kurumları sürece dahil ederek bir dizi karar aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Aralık 2025 Salı günü saat 13.00’ten başlayarak, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devlet ve özel tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı, olağanüstü hava koşulları nedeniyle tüm hastaneler ile sağlık ocaklarının teyakkuz halinde tutulması yönünde talimat verdi.

İçişleri Bakanlığı ise kaymakamlıkların 24 saat esasına göre görev başında olmasını, tespit, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını kesintisiz yürütmesini emretti.

Ayrıca, meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla tüm kaymakamlıkların hasar tespit çalışmalarını acilen başlatması istendi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, şiddetli yağışlardan etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşlar, bağlı bulundukları belediyeye başvurmaları veya Sivil Savunma Teşkilatı’nın 101 numaralı hattını aramaları halinde bulundukları bölgedeki en yakın otellere yerleştirilecek.

Sürecin Afet Koordinasyon Merkezi ve ilgili tüm kurumlarla yakın iş birliği içinde yürütüleceği, gelişmelerin anlık olarak takip edileceği bildirildi. Gerek görülmesi halinde Bakanlar Kurulu’nun yeniden olağanüstü toplanarak ek tedbirler alabileceği ifade edildi.

Hükümet, yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sahada görev yapan çalışanlara ve gönüllülere teşekkür etti.