Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti liderleri ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından orgnaize edilen iki toplumlu rutin toplantılar çerçevesinde, bugün ara bölgede Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

Yapılan ortak açıklamaya göre, katılımcı siyasi partiler, bugünkü toplantıya ev sahipliği yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) önerdiği "Güvenlik ve Enerji konuları, Kıbrıs Barış Sürecini nasıl etkileyecek?” konusunda görüşlerini bildirdi.

Siyasi parti temsilcileri, “güvenlik ve enerji odaklı jeopolitik gelişmelerin çeşitli yönlerini ve bunların Kıbrıs konusuna olası yansımalarını” ele aldılar.

Bir sonraki toplantı, 29 Ocak 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’tan DEPA’nın ev sahipliğinde yapılacak.

Slovak Büyükelçisi Martin Bezak himayelerinde yapılan bugünkü toplantıya, Bağımsızlık Yolu’ndan Mustafa Keleşzade, BKP’den Salih Rüştü Sonüstün, CTP’den Fikri Toros, Erkut Şahali ve Sami Özuslu, DP’den Salih Çeliker, KSP’den Osman Zorba ve Zehra Cengiz, TDP’den Güner Ersen ve Evrim Hınçal ve YKP’den Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda, Güney’den ise AKEL’den Elias Demetriou, Yeşiller Partisi’nden Kyriakos Tsimillis, DEPA’dan Antigoni Papadopoulos, DİSİ’den Xenia Constantinou ve Charalambos Stavrides, EDEK’ten Andreas Panagides, ERKK’ten Elvira Ribas ve George Loizides ve Birleşik Demokratlar’dan Praxoula Antoniadou Kyriacou yer aldı. aldı.