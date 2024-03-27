Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri, Slovakya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde ara bölgede yapılan rutin toplantılar çerçevesinde yeniden bir araya geldi.

Ledra Palace Otel'de saat 12.30'da sona eren toplantının ardından Slovak Büyükelçi Martin Bezek toplantıyla ilgili detayları aktardı.

Parti temsilcileri, Güney Kıbrıs'tan Birleşik Demokratlar (EDİ) partisinin önerisi üzerine "Zaman çok önemli: Kıbrıslı Türk ve Rumların iki nesli hayatlarını beklenti ve hayal kırıklığı içinde geçirdi. Çok geç olmadan Kıbrıslı genç nesillere barış, iş birliği, kalkınma ve refah umudu verelim. Coğrafyanın lehimize çalışmasını sağlayalım." konusunu ele aldı.

Partiler, ortak açıklamada, olası bir çözüm için görüşmelerin yeniden başlatılması adına oluşan fırsat penceresinin yapıcı bir şekilde kullanılması gerektiğini, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin dondurulmuş hiçbir anlaşmazlık olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz'de (Kıbrıs bağlamında) ortaya çıkacak bir barış anlaşmasının bölgedeki tüm ülkeleri olumlu etkileyeceği kaydedilen ortak açıklamada, ayrıca BM Güvenlik Konseyinin Gazze Şeridi'ndeki durum nedeniyle yaptığı ateşkes ve esir takası çağrısına da destek verildi.

Partilerin bir sonraki toplantısı Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ev sahipliğinde 25 Nisan'da yapılacak.