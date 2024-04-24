Bazı örgüt ve siyasi partiler, “yoksulluğa, hırsızlığa, çözümsüzlüğe” karşı yarın sabah bildiri dağıtacak, Cuma akşam Meclis’e yürüyerek eylem yapacak.

Sendika, örgüt ve siyasi partiler yaptıkları ortak açıklamada, halkı cuma günü saat 18.00’de Lefkoşa’da Dereboyu Citroen ışıklarından Meclis’e yürünecek eyleme katılmaya çağırırken; eylemle ilgili yarın sabah saat 07.30’da Başbakanlık Kavşağı ile Citroen ışıklarında bildiri dağıtılacağını, aynı gün saat 11.00’de ise Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Anayasaya ve yasalara uymayanların hesap vermesi; halkın alım gücünü yükseltecek tedbirler alınması; Kıbrıslı Türklerin iradesi ve kendi kendini yönetme hakkının iade edilmesi; Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin ivedilikle başlatılarak federal çözümle sonuçlandırılması” gibi talepler sıralandı.

“Bıçak artık kemiktedir.” denilen açıklamaya göre eyleme destek bildiren sendika, sivil toplum örgüt ve siyasi partiler şöyle:

“Basın Emekçileri Sendikası (BASINSEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞSEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜSEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (ELSEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOPSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN), Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER), Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Mağusa İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP).”