Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet töreni Venedik Sarayı’nda yapıldı.

DAÜ'den verilem bilgiye göre salı akşamı düzenlenen törende, 203 yüksek lisans ve 57 doktora mezuna diplomaları verildi.

Mezunların müzik ve alkışlar eşliğinde alana girişi ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Genç Yetenekler Production Quartet tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinin ardından, Genç Yetenekler Production Quartet Orkestrasına DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Sonuç Zorlu tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdiminde bulunuldu.

Törenin devamında, mezunlar adına DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı mezunu Fulya Taş Fidan ile DAÜ İletişim Fakültesi İletişim ve Medya Çalışmaları Doktora Programı mezunu Ochanya Ajii konuşma gerçekleştirdi.

Ardından DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ile DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk konuştu. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Hasan Kılıç tarafından tez danışmanlarına plaket ve doktora mezunlarına diplomalarının verilmesiyle devam eden tören, protokol ve LEÖAE Müdür Yardımcıları Ahmet Rizaner ile Kağan Günçe tarafından lisansüstü mezunlarına diplomaların takdim edilmesi ve keplerin havaya atılması ile sona erdi.

-Kılıç: “Mezunlarımız, bilimin ışığını geleceğe taşıyacak bilim elçileridir”

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, “DAÜ ailesi olarak, uluslararası niteliği yüksek bir başarıya daha tanıklık etmek üzere bir araya geldik. 13 farklı ülkeden 57 doktora mezunumuzu ve 22 farklı ülkeden 203 yüksek lisans mezunumuzu tüm kalbimizle kutlarken, onları bilim dünyasına kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Kılıç, bilgiye ulaşmanın bir başarı olduğunu ancak bilgiyi insanlık yararına kullanmanın gerçek başarı olduğunu vurgulayarak, “DAÜ olarak bizler, bilimsel üretimi insanlık yararına kullanma ilkesini temel alan bir vizyona sahibiz. Misyonumuz; çağın gerçeklerine uyum sağlayan, eleştirel düşünebilen ve disiplinler arası bakış açısına sahip araştırmacı bireyler yetiştirmektir. Siz mezunlarımız, bilimin ışığını geleceğe taşıyacak bilim elçilerisiniz.” ifadelerini kullandı.

Tamamlanacak mezuniyet törenleriyle birlikte mezun öğrenci sayısının 78 bini aşacağını belirten Kılıç, dünyanın dört bir yanından öğrenciye ev sahipliği yapan DAÜ’de, 2024-2025 akademik yılında 104 farklı ülkeden yaklaşık 16 bin öğrencinin eğitim aldığını aktardı. Konuşmasını, DAÜ’nün eğitim hayatındaki 46. yılını kutladığını hatırlatarak sürdüren Prof. Dr. Kılıç, “Bilgi, Bilim, Bilgelik ve Gelecek” sloganıyla öğrencilerine dünyanın en üst düzeydeki eğitim ve araştırma imkânlarını sunduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç önderliğinde yüksek lisans ve doktora mezunu öğrencileri mezuniyet andını okudu.

-Özcenk: “Dünyayı değiştirenler, önce kendine inananlardır”

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk de DAÜ ailesi olarak büyük bir gururu, sevinci ve heyecanı paylaştıklarını kaydederek,

“Sizler zorluklarla dolu bir yolculuğu azimle tamamlayarak yalnızca bir diploma değil; aynı zamanda kendinize, hayallerinize ve yeteneklerinize duyduğunuz inancı da pekiştirdiniz.” dedi.

Öğrencilerin aldıkları eğitimin yalnızca mesleki bilgiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özcenk, “Bu topraklarda edindiğiniz eğitim, sizlere güçlü bir aidiyet duygusu da kazandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık sizin yuvanızdır. Burada edindiğiniz değerler sizi farklı kılacak.” diye konuştu.

Konuşmasında gençlere cesur olmaları çağrısında bulunan Özcenk, “Karşınıza çıkan fırsatları cesaretle değerlendirin. Hata yapmaktan korkmayın. Çünkü hatalardan alınan dersler, kitaplardan öğrenilenlerden çok daha öğreticidir. Kendinize ve yeteneklerinize güvenin; çünkü dünyayı değiştirenler, önce kendine inananlardır.” sözleriyle mezunlara seslendi.