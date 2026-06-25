Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 10 belediye başkanıyla birlikte Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Parlamentosu üyesi Ilhan Kyuchyuk’un ev sahipliğindeki yuvarlak masa toplantısında, yerel yönetim politikaları ve çevreye ilişkin etkileri değerlendirildi.

Toplantıya, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral, Avrupa Birliği Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Daire Başkanı Giulia Bertezzolo, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu mensubu eski Avrupa Parlamentosu Almanya milletvekili Frank Schwalba-Hoth, METREX Genel Sekreteri Peter Agh, Brugge Belediyesi Koordinatörü Stefaan Lambrecht, Dünya Bankası Güney Avrupa Programı Yöneticisi Anne Koudstaal konuşmacı olarak katıldı.

-ELAM Milletvekilinin itirazı kabul edilmedi

Cumhurbaşkanlığı eski özel temsilcisi Erhan Erçin moderatörlüğündeki toplantı, Avrupa Parlamentosu üyesi ve ELAM Milletvekili Geadis Geadi’nin itirazı ile başladı. Geadis Geadi, toplantının yasal olmadığını ve yapılmaması gerektiğini ileri sürerek, itirazda bulundu.

Bu gelişme üzerine söz alan Avrupa Parlamentosu eski Almanya Milletvekili Frank Schwalba-Hoth, Avrupa Parlamentosu’nun diyalog, çoğulculuk ve ifade özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmayan ve diplomatik teamüllerin ötesine geçen bu aşırı tepkisel yaklaşımı doğru bulmadığını belirtti. Hoth, farklı görüşlerin demokratik platformlarda özgürce ifade edilmesinin temel bir Avrupa değeri olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu üyesi Ilhan Kyuchyuk ise, gereken tüm izinlerin önceden alındığını ve toplantının planlandığı şekilde kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Toplantının devamında, konuşmacıların sunumlarının yanı sıra belediye başkanları da söz alarak, yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu ortak sorunlar, çevresel sürdürülebilirlik, bölgesel iş birliği ve Avrupa kurumlarıyla geliştirilebilecek ilişkiler konusunda görüşlerini paylaştı.

Belediye başkanları ayrıca, ELAM Milletvekili Geadis Geadi’nin Kıbrıslı Türkleri yok sayan, anti-demokratik tavrının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, Avrupa Parlamentosu eski Almanya milletvekili Frank Schwalba-Hoth’a Avrupa değerlerini hatırlatan konuşması için teşekkür etti.

Toplantı, Kuzey Kıbrıs’taki yerel yönetimlerin Avrupa düzeyinde görünürlüğünün artırılması, çevresel ve bölgesel sorunlara yönelik ortak yaklaşımların geliştirilmesi ve farklı görüşlerin demokratik platformlarda yapıcı diyalogla ele alınmasının öneminin vurgulanmasıyla sona erdi.

Avrupa Parlamentosundaki yuvarlak masa toplantısına, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni temsilen Birlik Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, Gönyeli Alayköy Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu ve Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş katıldı.