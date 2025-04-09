Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 85’inci Genel Yönetim Kurulu Toplantısı bugün yapıldı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de başlayan toplantı, yaklaşık iki saat sürdü.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantıda, belediye başkanlarının yanı sıra Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik Avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.

-Su ücretleri, yasa tasarısı, Antalya'daki fuar ve Kurum'un da katılacağı toplantı görüşüldü

Toplantı gündeminde, belediyelerin uyguladığı su ücret tarifeleri de yer aldı. Başkanlar, 28 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da ele alarak konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunarak görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, Belediyeler Birliği’nden bir heyetin 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek “CITY EXPO - Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı”na katılmasına da karar verildi.

Öte yandan, 85’inci Genel Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yarın Başkanlık düzeyinde gerçekleştirilecek olan “Entegre Katı Atık Yönetimi Toplantısı” da gündeme geldi.

Tüm belediye başkanlarının davetli olduğu toplantı; Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenecek.