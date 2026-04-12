Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele Restoran’ın katkılarıyla bu yıl 21’incisini gerçekleştirdiği Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında yarın akşam Bosna-Hersekli gitar virtüözü Sanel Redzic yer alacak.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı'nda saat 20.00’da başlayacak gitar resitalinde, Redzic; Bach, Villa-Lobos, Piazzolla, Walton, Bogdanovich ve Weiss’in yapıtlarını yorumlayacak.

Girişin biletli olacağı ve 600 TL'den satılacağı duyurusu yapılan açıklamada, biletlerin Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden ya da çevrimiçi olarak Gişekibris.com adresinden temin edilebileceği vurgulandı.

Festival, ayrıca 18 Nisan Cumartesi akşamı KKTCDOB Sanatçısı Kıbrıslı Türk Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan'ın piyano resitali ile devam edecek.