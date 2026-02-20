Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Lefke Kaymakamlığı’nın kamusal hizmet verebileceği bir binaya kavuşması için makul bir sürede somut adım atılmaması halinde, süresiz grev dahil her türlü demokratik ve anayasal haklarını kullanacakları uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Lefke’de vatandaşların daha nitelikli ve verimli kamu hizmeti alabilmesi, kamu çalışanlarının ise sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapabilmesi amacıyla Lefke’ye bir Kaymakamlık binası kazandırılması gerektiğini söyledi.

Bengihan, mevcut fiziki koşulların kamu hizmetlerinin gerektirdiği standartları karşılamadığını savunarak, “Hem hizmet alan vatandaşlar hem de çalışanlar mağdur ediliyor. Bu durum, kamu yönetimi ciddiyeti ve devlet sorumluluğu ile bağdaşmıyor.” dedi.

“Daha önce gerçekleştirdiğimiz grev ve eylemlerle sorunu açık ve net bir biçimde kamuoyunun ve yetkililerin gündemine taşımamıza rağmen, kalıcı ve somut adımlar atılmamış; geçici ve suni çözümlerle süreç ötelenmiştir.” ifadelerine yer veren Bengihan, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile hükümeti kurumlara "yeterince sahip çıkmamak ve çalışanlara gerekli değeri vermemekle" eleştirdi.