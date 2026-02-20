Cumhuriyet Meclisi Dijital Dünyada Çocuk Hakları Komitesi heyeti, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Hasan Küçük Başkanlığındaki heyet, Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu ile Komite Üyesi Salahi Şahiner de yer aldı.

Ziyarette, çocukların dijital ortamlarda korunması, çevrim içi risklere karşı aile destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, dijital okuryazarlık çalışmaları ve iki ülke arasında ortak proje geliştirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, çocuk hakları odaklı dijital politika üretimi, eğitim programları ve kurumsal iş birliğinin artırılması konusunda karşılıklı iyi niyet ve koordinasyon halinde çalışma kararlılığını ifade etti.