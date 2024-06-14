Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kurban Bayramı tatili öncesi son mesai gününde bakanlık personeliyle bayramlaştı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bayramlaşma programına Maliye Bakanlığı bürokratları da katıldı.

Personelle bir müddet sohbet eden ve yanlarında bulunan çocuklarıyla da ilgilenen Maliye Bakanı Berova bu vesileyle dairelerdeki işlerin yürütülmesi için özveriyle çalışan tüm Maliye personeline teşekkür etti. Personelin ve tüm halkın bayramını kutlayan Berova, birlik ve beraberlik içerisinde, kırmadan, huzur içinde, sağlıklı, mutlu ve keyifli bir bayram temennisinde bulundu.

Maliye Bakanlığı’ndaki bayramlaşmanın ardından Berova, bakanlığa bağlı bazı daireleri de ziyaret ederek, görev başındaki personelle bayramlaştı.