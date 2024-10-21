Halkın Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde kadınlarla bir araya geldi.

HP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, toplantıda, "çocukların okul sonrası gidip sosyal faaliyet yapabilecekleri, oyalanacakları yerlerin olmaması, uyuşturucunun yaygın ve büyük bir tehdit oluşturması, gece belli bir saatten sonra ciddi güvenlik sorunları olması ve otopark sorunu" ele alındı. Kadınlar tüm bu sorunlara rağmen kiraların ucuz olması nedeniyle bölgede kalmaya devam ettiklerini belirttiler.

Ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişim sorunundan kaynaklanan sıkıntıların da konuşulduğu toplantıda

bu sorunun giderek arttığına da vurgu yapıldı.

HP Girne İlçe Başkanı ve HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyesi Çağın Çağatay Karataş, “Bu güzel ve özel kadınlarla bir arada olmak, konuşmak, dertleşmek, hepimize çok iyi geldi. Bu güzel kadınlar iyi ki varlar” dedi.