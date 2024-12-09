Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi ile "etkinlik, verimlilik ve katma değerin artırılması çerçevesinde kaynak tahsislerinin düzenlenmesi, etkin kamu mali yönetiminin sağlanabilmesi, kamu idarelerinin bu yeni dönemde karar verme süreçlerini güçlendirerek, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılmasını" hedeflediklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı” görüşülüyor. Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı sunuş konuşmasını yaptı. Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çerçevesinde hazırlandığını kaydetti.

Ekonomide istikrarın ve sürdürülebilirliğin temininin, kamu ve özel kesim yatırımlarının, nitelikli büyümenin ve istihdamın desteklenmesinin bütçe hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Berova, toplumsal refahın artışı ve adil paylaşımının da 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nde öncelikli amaç olarak ortaya konulduğunu dile getirdi.

Mali kaynakların stratejik önceliklere göre etkin, etkili ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının önemine vurgu yapan Berova, bu çerçevede, 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çerçevesinde 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın hazırlandığını belirtti.

Dünya ekonomisinin, ardı sıra yaşanan krizler nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Berova, “Ülkemiz jeopolitik, jeostratejik ve siyasi konumu nedeniyle, dünyada yaşanan her türlü krizin etkilerini fazlasıyla hissetmekte ve yeniden yapılanma süreci daha uzun ve daha meşakkatli olabilmektedir.” dedi.

Suriye’de yaşananlara değinerek, nasıl bir rejim oluşacağının bilinmediğini dile getiren Berova, bu durumdan ülke ekonomisinin de etkilediğini belirtti.

15 Kasım’da Cumhuriyetin 41. yaşının kutlandığını dile getiren Berova, Türkiye Cumhuriyetinin desteği ve her şeyden önemlisi Kıbrıs Türk halkının özverili çalışması ve dayanışması sayesinde hükümeti yaşanan zorlukların üstesinden geldiğini ve gelmeye devam edeceğini kaydetti.

- "Maksimal düzeyde kaynak artışı yapıldı"

Özdemir Berova, sıkıntıların üstesinden gelinmesi için elzem olan önceliklerin belirlenerek, eğitim, sağlık, bayındırlık ve ulaştırma gibi sektörler kadar, iklim değişiklikleri, kuraklık, gıda sorunu diğer hizmet kurumlarının da altyapısının geliştirilmesi ve yatırımın artırılarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Berova, bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını, gıda üretiminin artırılması, çiftçilik ve hayvancılık sektörlerinin desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

2024 Mali Yılı Bütçesinde Doğrudan Gelir Desteği'ne (DGD) artış verildiği, 2025 Mali Yılı Bütçesi hazırlanırken de söz konusu hedeflerin dikkate alındığını söyleyen Berova, maksimal düzeyde kaynak artışı yapıldığını vurguladı.

Maliye Bakanı Berova, 2024’te turizmde toparlanma dönemi yaşandığını, 2025'te de turizm gelirlerinin doğrudan ve dolaylı olarak etkili olduğu gelir kalemlerinde artış oranı ve gelir kalemlerine yansımalarının dikkate alınarak öngörüler yapıldığını hedefler konulduğunu dile getirdi. Berova, kısa vadeli turistik konaklama işlemlerinin kayıt dışı olması nedeniyle kayıt altına alınması çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kayıt dışılıkla mücadelede kira konusunda etkin mücadele yürütüldüğünü söyleyen Berova, 2023’e oranla yüzde 150 gelir artışı sağlandığını ve otomasyonla bu artışın devam edeceğini belirtti.

Berova, kayıt dışılıkla mücadeleyle, gelir artırıcı yasaları hayata geçirerek ve denetimin artırarak gelirlerle gider arasında oluşan açığı geriletmeye devam edeceklerini kaydetti.

Orta ve alt gelir gruplarını korumak adına üç kez hayat pahalılığı uygulandığını dile getiren Berova, yüksek enflasyondan geçilirken, halkın etkilerinden korunduğunu söyledi. Berova, dezenflasyonun başladığını artık mali disiplinde 2025 yılında ekonominin verimli bir dakika devam edebilesinin önünün açılacağını belirtti.

Dijital ekonomiye geçişe yönelik teknolojik dönüşüm için sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dijitalleşmenin yaygınlaştırılmasını sağlamanın hedeflendiğini dile getiren Berova, bu adımların ekonomik verimliliği artırırken, kayıt dışılığın azaltılmasını sağlayacağını kaydetti.

- "Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir”

Maliye Bakanı Berova, “Kamu maliyesinin ana hedefi mali disiplinin sağlanması olup, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir.” dedi.

Berova, bütçenin iyi planlanması ve dikkatli kullanılmasının önem arz ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Elbette ki ihtiyaç ve talepler her zaman olduğu gibi yüksektir. Özellikle taleplerdeki yükseklik ülkemizin kaynak ve olanaklarının göz önüne alınması yanında daha başarılı olma, daha iyi hizmet yaratma, insanlarımıza daha iyi olanak sağlama yönündedir. Ancak bizlerin de görevi ülke kaynaklarının olanaklar nispetinde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde etkin olarak dağılımını sağlamaktır.”

Bütçe hazırlanıp, hedefler konulurken, öngörülen enflasyon rakamı olarak adlandırılan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışları ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığını dile getiren Berova, rakamlarla ilgili bilgi verdi.

2025 Mali Yılı’nın ilk altı ayında yüzde 17.83, ikinci altı ayında ise yüzde 17’lik artış öngörüldüğünü dile getiren Berova, şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması hedefi ile hazırlanmıştır.”

- "Etkin ve fiili şekilde gelir artıcı önlemler..."

Bütçenin, gerçekçilik üzerine kurulan gelir ve gider hesaplamasıyla ortaya çıktığını dile getiren Berova, etkin ve fiili şekilde gelir artıcı önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Gelir artırtıcı önlemler kapsamında yasa tasarılarının hayata gitmesinin en önemli nokta olduğunu söyleyen Berova, 2025 yılında kayıt dışılığın önlenmesinin en önem verecekleri konu olduğunu, kiralar, araba galerileri gibi alanlarda kayıt dışılığın önlenmesi noktasında çalışma yapılacağını, piyasalarda etkin denetim yapılacağını belirtti.

Kamunun etkili şekilde çalışması anlamında da denetim yapılacağını kaydeden Berova, somut ve uygulanabilir önerilerin tartışılması temennisinde bulundu.