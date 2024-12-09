Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (K.E.S) Başkanı Buran Atakan, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın (HTKS) grevini askıya alan hükümeti eleştirerek, Ercan Havaalanı’ndaki çalışanlara destek belirtti.

Atakan, yazılı açıklamasında hükümetin Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın uyarılarına kulak tıkadığını, sorunları çözmek yerine Anayasa'ya aykırı şekilde grevi askıya aldığını, sendikal hayata hançer sapladığını, yolcuların güvenliğini de hiçe saydığını savundu.

“Var olan aksaklıklar ötelenemez. Hükümet ateşle oynuyor” diyen Buran Atakan, Ercan’daki çalışanların atacağı her türlü adıma halkın güvenliği için sonuna kadar destek vereceklerini yineledi.