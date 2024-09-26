Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Ajax deplasmanına sahaya çıktı.
Mücadele 4-0 Ajax lehine sona erdi. 31. dakikada Fitz-Jim, oluşan karambolde önüne düşen topa yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
51. dakikada Godts, karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı. 55. dakikada ceza sahası dışından vuran Taylor farkı 3'e çıkardı.
73. dakikada Godts'un bulduğu golle maçın skoru tayin edildi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş turnuvaya mağlubiyetle başladı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
Editör: Kıbrıs Genç Tv