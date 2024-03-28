Beşparmaklar tiyatro festivali 27 Mart Dünya tiyatro gününde başladı...

Festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP’li Milletvekilleri Asım Akansoy,Armağan Candan,Ceyhun Birinci, Sami Özuslu, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler,Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced,Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve MC Palace İşletmecisi Erdem Kınalı katıldı.

Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları organizasyonunda 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Beşparmaklar Tiyatro Festivali organizasyonu kapsamında “Sıradan Bir Hikaye” tiyatro oyunu dün akşam sahnelendi.

TATAR: “SANAT İZOLASYON VE AMBARGO TANIMAZ”

Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi'nde yer alan etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaparak, Devlet Tiyatroları binasının yapımı için ihaleye çıkılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti; 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.

Tatar, “Sanat izolasyon ve ambargo tanımaz.”dedi.

KIROK: “SANAT SEVERLERİ BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLADIK”

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’ta oyundan önce yaptığı konuşmada, düzenlenen festival ile tüm sanat severleri ve sanata gönül verenleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

CED: “İLERİDE DAHA FARKLI PROJELER YAPACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ise festivalin hem amatörlerden hemde profesyonellerden oluşan ekip ile izleyici karşısına çıkacağını belirterek, ileride daha farklı projelere imza atacaklarının müjdesini verdi.