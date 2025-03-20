Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, öğretmen sendikalarının eylem çağrısına destek belirtti.

Yalınkaya yaptığı açıklamada, “Yıllardır özgürlük mücadelesi veren bir toplum olarak, özgürlüğün küçük kız çocuklarının kendi iradeleri dışında başlarının örtülmesi olmadığını biliyoruz ” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’daki siyasal İslam anlayışının eğitim, okullar ve çocuklar üzerinden ülkeye ithal edilmeye çalışıldığını savunan Yalınkaya, buna karşı mücadele eden öğretmen sendikalarının yanında olduklarını belirtti.

Yalınkaya, “Kim, nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir, neye inanmak istiyorsa inanır. Bu ülkede inanç, ibadet ve ifade özgürlüğü vardır. Bizim kültürümüzde kimseyi düşüncesi ve inancından dolayı dışlamak, hor görmek, ötekileştirmek yoktur.” dedi.