Beyarmudu Belediyesi Sağlık Şube ekiplerinin yağışlar sonrası sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla durgun su kaynaklarında sivrisinek larva ilaçlamasına başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halka bahçelerinde oluşan su birikintilerini boşaltmaları, saksı, lastik ve kapağı açık su depolarındaki su birikintilerini dökmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, boşaltılması mümkün olmayan su kaynaklarına larvasit uygulanması için belediyeye başvuru yapılması gerektiği kaydedildi.