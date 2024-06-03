Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), asgari ücretin hükümet ve işveren temsilcilerinin oyları ile 124 TL düşürülmesine tepki göstererek, asgari ücretlilerle alay edildiğini savundu.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı açıklamada, ülkede her gün yapılan zamlarla halkın ve özellikle asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü ve asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

Bıçaklı, 15 gün önce hükümet ve işçi temsilcilerinin oyları ile brüt 34 bin 70 TL olarak belirlenen asgari ücretin işverenlerin itirazı üzerine Komisyon’un yeniden toplanmasıyla düşürüldüğünü hatırlatarak, bunun tarihe geçtiğini söyledi.

“Asgari ücreti 124 TL düşürerek başınız göğe mi değdi?” diye soran Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Asgari ücretliler ve tarih sizi affetmeyecek. Tarihte ilk kez yapılan bu çirkin uygulama ile resmen asgari ücretlilerle alay edildi. Bunu asla unutmayacağız. TÜRK-SEN olarak bu çirkin uygulamayı yapanları kınıyoruz.”