Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği'ne bağlı “Lapta Esintileri Korosu” ekibi, 4 ve 5 Haziran tarihleri arasında Kosova’da düzenlenecek 1. Uluslararası Gjakova Korolar Festivali’nde KKTC’yi temsil etmek için Kosova’ya hareket etti.

Dernek Başkanı Sultan Keskinel geçen yıl ekip olarak, Faruk Alkaya öncülüğünde düzenlenen uluslararası festivale yine katıldıklarını ve bu yıl da katılacak olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti..

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Şef Bahar Gökhan yönetimindeki koro ekibine, klavyede Atakan Sarı ve kemanda Kürşat Tilki’nin eşlik edeceği belirtildi.