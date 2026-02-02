Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı (TÜRK-SEN)Arslan Bıçaklı, hükümetin, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında yapılması planlan değişiklikle iş kazalarında sorumluluğu işverenin üzerinden alarak işverenin görevlendireceği başka bir çalışana yüklemeye çalıştığını savundu.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, değişiklikle; iş yerinde işverenin kusuru olmasına rağmen iş kazası varsa ve bu konu yargıda ve henüz sonuçlanmadı ise bu tür davaların bile iptal edilmesine imkân tanıyan geriye dönük uygulanacak bir değişiklik yapılmak istendiğini savundu.

Tasarının sendikalardan gizlendiğini savunan Bıçaklı, yapılmak istenen değişiklikten vazgeçilmesi çağrısında bulundu.