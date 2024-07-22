ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir sonraki dönem için adaylıktan çekilmesinin ardından Kremlin’den yapılan ilk açıklamada Rusya için “en önemli konunun, Ukrayna savaşındaki hedeflerine ulaşmak olduğunu” söylendi.

Biden, Demokrat siyasetçilerin artan baskısına karşılık dün yeniden seçilmek için aday olmaktan vazgeçmiş ve Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamıştı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov SHOT haber kuruluşuna verdiği demeçte “Seçimlere daha dört ay var ve bu çok şeyin değişebileceği uzun bir süre” dedi.

“Sabırlı olmamız ve neler olacağını dikkatle izlememiz gerekiyor. Bizim için öncelikli olan özel askeri operasyondur” diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı için kullanmayı tercih ettiği üzeri kapalı göndermeyi kullandı.