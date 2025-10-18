Lefkoşa’nın en dinamik bölgelerinden Yenikent’te yepyeni bir alışveriş deneyimi Bigmar Market’in açılışıyla başladı. Modern konsepti, geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun fiyatlarıyla Bigmar Market kapılarını açtı.

Halkın yoğun katılımı ve büyük bir çoşkuyla açılan yeni market artık alışverişin hem kolay hem de en keyifli adresi olmayı hedefliyor. Bigmar Market’te her şey, ihtiyaçlarınızı keyifle karşılayabileceğiniz bir ortamda yeni müşretileri için hazır.

Öte yandan açılışa özel indirimli fiyatlarla birçok kampanyalı ürün de reyonlardaki yerini aldı.