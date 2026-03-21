Bir vatandaşın balık tutarken “füze” iddiasıyla sosyal medyada paylaştığı görüntülere ilişkin konuşan güvenilir askeri kaynaklar, söz konusu görüntülerin KKTC ve Türkiye karasuları dışında kaydedildiğini belirtti. Görüntülerin uluslararası kaynaklarda da yer aldığı ifade edildi.

Kaynağın belirttiğine göre, açık kaynaklarda geçen, KKTC açıklarında yüzer bir unsurun faaliyetleri, KKTC ve Türkiye karasularının dışında uluslararası sularda gerçekleşmiştir.

Kaynak ayrıca unsurun bazı kaynaklarda geçtiği şekilde KKTC karasuları ile ilgi ve alakası olmadığını da belirtti.