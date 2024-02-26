Lefkoşa'nın sevilen siması, iş insanı, Kıbrıs Türk tiyatrosuna emek vermiş bir kişi olan Biler Demircioğlu hayatını kaybetti.

Demircioğlu'nun vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Biler Demircioğlu'nun cenazesinin salı günü İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Öte yandan ülkemizin Duayen Tiyatro Sanatçısı Yaşar Ersoy da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"BİLER DEMİRCİOĞLU da o güzel insanlar gibi o güzel atlara binip gitti sonsuzluğa… Işıklar yoldaşı olsun. Biler Demircioğlu Kıbrıs Türk Tyatrosu'na emek vermiş bir güzel insan. Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketinde bir milat olan "İLK SAHNE"nin kuruluşunda Üner Ulutuğ, Kemal Tunç, Yücel Köseoğlu, Hatice Söğüt ile birlikte olan ve sahneledikleri ilk oyunun, "KÖR" oyununun (1963) dekor tasarımını yapan sanatçıydı Biler Demircioğlu. Daha sonra Kemal Tunç'un kurduğu Altun Sahne'nin oyuncularından oldu ve "Aliko ile Caher" oyunlarında rol aldı. Güle güle sevgili Biler Demircioğlu... Üner Ulutuğ'a, Kemal Tunç'a, Yücel Köseoğlu'na çok selam söyle. Hepiniz de ışıklar içinde olun."

Gazeteci Yazar Ahmet Tolgay ise şu ifadeleri kullandı:

Beyaz atlar, yaratıcı bir nesli boyuna sonsuzluğa taşımaktan çok yorgun!.. Kaderde bugün de Biler Demircioğlu'nu yitirdiğimizi ve onun da beyaz atına binerek gittiğini öğrenmek varmış... Ah, yıkıla yıkıla öğrendiğimiz bu çok acı yok oluş haberleri... Bu bağlamdaki her acı haber toplumsal zenginliğimizi biraz daha fazla götürmekte... Meşhurların meşhuru Lefkoşa Girne Caddesi'nde BOZKURT gazetesi ile duvar aşırı komşu olan Demircioğlu Ailesi ile çok yakın ilişkilerimiz olmuştu... Kardeşi kadim dostum Hakan Demircioğlu ve eniştesi dünyalar iyisi sportmen insan merhum Yıltan Muslu ile dostluklarımız, komşuluk dayanışmalarımız ve sohbetlerimiz unutulacak türden değildir... Hele de o kritik müthiş günlerde... İlk gençlik yıllarında Güzel Sanatlar Derneği ile İLK SAHNE'nin önde gelen sanatçılarından olan ve sahnedeki çeşitli performansında hayli alkış alan Biler'in ilk soyadı "Mansur" idi... Biler Mansur... O dönemin sanat arşivlerini karıştıranlar bu ada rastlarlarsa bilsinler ki o Mansur soyadlı kişi Biler'den başkası değildir... Daha sonraları baba mesleğinden gelen duyarlılıkla "Demircioğlu" soyadında karar kılınacaktı... Enfes şiirler ve metinler de yazardı Biler Mansur... Çoğumuz onu geleceğin büyük tiyatro sanatçılarından biri olarak algılarken, hepimizi karşı köşeye yatırarak profesyonel yaşamda akademik eğitimli grafiker reklamcılığı seçti ve sanatçılığından gelen erdemleriyle bu meslek koluna "ER Reklam" adı altında hem özel duyarlılıklarını kattı ve hem de ülkemizin reklamcılık ve tabelacılık sektörünün gelişmesine özel markasını yaratarak, sevgili eşi Zihniye Hanım'la birlikte önemli katkı koydu... BOZKURT'ta çalıştığım günlerde bazı röportajlarım için kara kalem çizimler ve makale köşelerim için de logolar çizmişti özenle... Ne mutlu bana ki, Biler'i sahnede ve şiirlerde de görme şansını yakalamış bir nesildenim... Değerli tiyatro sanatçımız Asu Demircioğlu'nun amcasıdır Biler... Işıklar Biler'in yoldaşı, kadim dost Demircioğlu Ailesi'nin başı sağ olsun... Sabırlar dilerim tüm Biler sevenlere...

