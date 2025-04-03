Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, Psikoterapi Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) tarafından gerçekleştirilen “Bilinçli Ebeveynlik: Zorbalığı Dönüştürme” semineri, ebeveynler, öğretmenler, okul psikolojik danışmanları ve rehber uzmanlarının katılımıyla tamamlandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, PUAM uzmanları Uzm. Psk. İbrahim Ray ve Uzm. Psk. Merih Göçmen, akran zorbalığının çocuklar üzerindeki etkilerini ele alarak, bu durumu dönüştürmede ebeveynlerin ve eğitimcilerin kritik rollerine dair önemli bilgiler sundu. Zorbalığı önlemenin sadece bireysel çabalarla değil, sistemsel ve politika düzeyinde yapılacak düzenlemelerle de mümkün olduğu vurgulanan oturumda, katılımcılar soru sorarak interaktif katkıda bulundu.

Seminerde, PUAM’ın bilimsel yaklaşımı doğrultusunda, ailelerin zorbalıkla mücadelede kullanabileceği pratik uygulamalar paylaşılırken, öğretmenler ve okul psikolojik danışmanlarının farkındalık kazanmasının önemi de detaylıca ele alındı. Destekleyici ve bilinçli bir çevrenin çocukların psikolojik iyi oluşuna sağladığı katkılar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.