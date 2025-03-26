Alkış Kültür Sanat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren “Bir Grup Hevesli Tiyatrosu", toplumların gelişim süreçlerinde tiyatronun yadsınamaz bir önemi olduğunu vurguladı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bildiri yayımlayan Bir Grup Hevesli Tiyatrosu, ilk kez 1961 yılında UNESCO tarafından kabul edilen ve 1962'de kutlanmaya başlanan Dünya Tiyatro Günü’nün, tiyatro sanatının, toplumsal ve kültürel değerine dikkat çekerek, tiyatronun gelişimine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Toplumların gelişim süreçlerinde tiyatronun yadsınamaz bir önemi olduğu ifade edilen açıklamada, insanlar arasında barış ve dostluğun artırılmasında da tiyatronun önemli bir rolü olduğu kaydedildi.

-“Tiyatronun olduğu yerde umut vardır”

“Tiyatro sanatı, halkları bilinçlendirirken, sorgulatan, düşündüren, sorular sorandır. Zaman zaman mutlu eden, zaman zaman da mutsuzluğa iten ve umutsuzluktan kurtarandır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Çünkü tiyatronun olduğu yerde umut vardır. Umudun olduğu yerde de mücadele vardır. Unutulmasın ki, tiyatronun ruhu sadece sahnedeki oyuncularla değil, tiyatro salonlarını dolduran seyircilerle birlikte oluşuyor. Bir bütün oluyor.”

Farklı kültürleri ve duyguları bir araya getiren tiyatronun, görülmeyeni anlatıp, duyulmayanı işittiren olduğu ifade edilen açıklamada, bir toplumda kültürün, o toplumun aynası olduğu kaydedildi.

Ülkede 1999 yılında çıkan yangında yanan Devlet Tiyatroları’nın hâlâ tamamlanmamasının, “büyük bir utanç” olduğu ifade edilen açıklamada, bu nedenle Dünya Tiyatro Günü’nün bu yıl da buruk kutlandığı belirtildi.

Açıklamada son olarak, “Bilinmelidir ki; tiyatro hayattır. Yaşamın ta kendisidir. Tiyatro iyidir, iyileştirendir. Tiyatro aydınlıktır. Tiyatro nefes aldırır, yaşama bağlar” ifadelerine yer verildi.