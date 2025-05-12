Polis Genel Müdürlüğü, 5-11 Mayıs arasında 13 yangın çıktığını, 33 da özel servis olayının yaşandığını belirtti.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, çıkan 13 yangında 1 milyon TL zarar oluştu.

Açıklamaya göre, yangınların 4’ü elektrik kaynaklı kısa devre, 3’ü söndürülmeden atılan sigara izmariti, 3’ü rulo balyaların fermantasyona uğrayarak ısınıp alevlenmesi, 1’i aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, 1’i fritöz içerisinde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi, 2’si de yakma sonucu çıktı.

Yangınların bölgelere göre dağılımı : “Lefkoşa 3, Girne 2, İskele 2, Geçitkale 2, Güzelyurt 2, Vadili 1, Gazimağusa 1”

Özel servis olayları ise şöyle: “Yangına karşı tedbir alma, aracın motor bölümünde ve dükkanın damında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, bisiklette sıkışan ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki”

Olayların bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde: “Lefkoşa 15, Girne 7, Gazimağusa 4, Güzelyurt 3, İskele 2, Geçitkale 1, Yeşilköy 1”