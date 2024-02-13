Polis, geçen hafta KKTC’de toplam 63 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 5 -11 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 63 adet trafik kazası meydana geldiği, bu kazalardan 17’sinin yaralanmayla, 46’sının da hasarla sonuçlandığı belirtildi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin 19’u süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 10’unun da diğer etkenler olarak kayıtlara geçti.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 740 bin 075 TL olduğu kaydedilen açıklamada kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 17; Gazimağusa 19; Girne 20; Güzelyurt 4; İskele3”

-3 bin 380 araç sürücüsü rapor edildi

Öte yandan aynı tarihlerde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri

sonucu toplam 15 bin 412 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 380 araç sürücüsünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Yasal işlem yapılan suçların dağılımıyla ilgili ise şunlar kaydedildi:

“Sürat ( 1069 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 839 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 31 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 245 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 72 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 215 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 100 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 114 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 64 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 68 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 23 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 48 ) ve 1280 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 358 araç trafikten men edilmiş ve 8 sürücü ise tutuklanmıştır.”