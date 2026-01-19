KKTC’de son bir haftada 8 yangın ve 30 özel servis olayı meydana geldiği bildirildi.

İtfaiyeden verilen bilgiye göre, yangınlarda toplam zarar miktarı 1 milyon 405 bin TL oldu.

Açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmariti ve faal durumdaki şöminenin yanında bulunan elyaf malzemelerin ısınıp alevlenmesi sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olayları ise; evin çatısında ve tahliye borusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, boş havuza ve derin kuyuya düşen köpekler ile tilkinin kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve araç içerisinde kilitli kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, özel görev, su tahliyesi yapılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak verildi.