Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yeni yıl dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının tarihine yön veren liderleri anarak, geçmiş ve mevcut cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

Gazimağusa Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluçay, yeni yıl ziyaretlerine toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek başladı.

Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve minnetle anan Uluçay, anıta çiçek bıraktı. Ziyarette Uluçay’a Mehmet Küçük eşlik etti.

Uluçay, daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıtını ziyaret etti. Serdar Denktaş ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, dua edilerek çiçek bırakıldı.

Yeni yıl ziyaretleri çerçevesinde Uluçay, sırasıyla 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Uluçay ziyaret ettiği cumhurbaşkanlarına yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde karşılıklı iyi dilekler ve görüş alışverişleri ön plana çıkarken, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin geçmişle bağ kuran, ortak değerlere saygıyı esas alan ve toplumsal birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan bir anlayışla yapıldığını ifade etti.