Mutluyaka Tuzla ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti,

Horozoğlu, 2. Diaspora Gençlik Forumu’nda sunum yaptı Horozoğlu, 2. Diaspora Gençlik Forumu’nda sunum yaptı

Polis tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"16.08.2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Mutluyaka - Tuzla Anayolu üzerinde bulunan Enkomi Ören yeri yakınlarında iki salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu, araçların birinde yolcu olarak bulunan bir kadın şahıs yaşamını yitirirken, kazada yaralanan 3 kişi ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."

Editör: Kıbrıs Genç Tv