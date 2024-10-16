Mutluyaka Tuzla ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti,

Polis tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"16.08.2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Mutluyaka - Tuzla Anayolu üzerinde bulunan Enkomi Ören yeri yakınlarında iki salon aracın yüz yüze çarpışması sonucu, araçların birinde yolcu olarak bulunan bir kadın şahıs yaşamını yitirirken, kazada yaralanan 3 kişi ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."