Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan “Bir Usta ve Türk Balesi” adlı gösteri ve söyleşi programı, Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşacak.

KKTCDOB’tan yapılan açıklamaya göre, Dünya Dans Günü haftası kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, Türk balesinin tarihsel gelişimi ve sanatsal dönüşümü ele alınacak.

Program kapsamında, Türk balesinin önemli isimlerinden koreograf ve bale sanatçısı Volkan Ersoy kariyerine ilişkin deneyimlerini paylaşacak ve katılımcılarla etkileşim kuracağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Gecenin moderatörlüğünü Kerem Ünal İnanç’ın üstleneceği etkinlikte, dansçılar Petek İnanç, Merve Gürer ve Niyazi Cingöz de sahne performanslarıyla programa katkı sağlayacak.

Soprano Sermin Dikmen Töre ile piyanist Esra Poyrazoğlu Alpanın yer alacağı etkinlikte, projeksiyon ve üst yazı uygulamaları ise Mustafa Ozan Türkoğlu tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanlığı’nın destekleri ve Telsim katkılarıyla ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğin biletleri ise www.gisekibris.com adresi üzerinden üzerinden temin edilebilecek.