26 yıldır Meliz Birinci’nin hazırladığı Arun Acumsal’ın sunduğu akşam saati programı dün akşam sezonun son yayınını gerçekleştirirken Acumsal 1 hazirandan itibaren yaz saati programının başlayacağını duyurdu.

Akşam saati programına dün akşam Kıbrıs Genç TV’nin doğum günü kutlamaları nedeniyle Birinci medya kurumu kurucu başkanı Ertan Birinci konuk oldu.

Ertan Birinci programda gazetecilik aşkıyla 1996’da kıbrısta ilk özel yayın yapan first fm ve kıbrıs genç tv’yi hayata geçirdiklerini kaydetti. Aralıksız 20 yıldır uyduda olan Kıbrıs Genç TV’yi halkın televizyonu yaptığı için kıbrıs halkına çok büyük bir teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Birinci, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurabilmek için Kıbrıs Türk Medyasına gereken desteğin verilmesini kaydetti.