Kıbrıs Türk medyasının önemli kurumlarından ve haber kaynaklarından Türk Ajansı Kıbrıs 50’nci yılını kutluyor. Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve Kıbrıs Genç TV Haber Merkezi personeli, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 50’nci yılı vesilesiyle Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye ziyaretleri için teşekkür ederek söze başlayan Fehmi Gürdallı, Ertan Birinci’nin Kıbrıs Türk Basınında bir duayen, Kıbrıs Genç TV’nin de bir öncü olduğunu dile getirdi.

Gürdallı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın bir devlet kurumu olduğunu ancak önceliğinin her zaman halka ve özel basın kuruluşlarına hizmet vermek olduğunu dile getirdi.

BİRİNCİ MEDYA KURUMU’NDAN TAK’A ZİYARET

“TAK, KIBRIS TÜRK BASINININ GÖZBEBEĞİDİR”

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Ajansı Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk basınının gözbebeği ve merkezi olduğunu söyleyerek, 50’nci yılında ajansa emek vermiş olan herkese teşekkür etti.

Özelde Kıbrıs Genç TV ve First FM, genelde ise tüm basın yayın organlarının Türk Ajansı Kıbrıs’tan önemli fayda sağladığını dile getiren Birinci, Türk Ajansı Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurma yolundaki önemine de değindi.

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Ertan Birinci’ye ziyaretlerinden ötürü, Ajans’ın arşivinde bulunan ve Ertan Birinci’nin de yer aldığı 1987 yılına ait bir anı fotoğrafı hediye etti.