Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnsiyatifi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ı ziyareti kapsamında “federal çözüm ve barış talebini” ortaya koymak amacıyla eylemler yapacak.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ahmet Karaoğulları, inisiyatif adına yaptığı açıklamada, yarın saat 10.30’da ara bölgede yer alan Dayanışma Evi önünde toplanacak her iki toplumdan örgüt, siyasi parti temsilcileri ve bireylerin Guterres’i karşılayıp selamlayacağını ifade etti.

Aynı gün Genel Sekreter'in yarın iki lideri yemekte ağırlayacağı belirten ve saat 18.30'da adanın her iki tarafında eş zamanlı eylemler gerçekleştireceklerini kaydeden Karaoğulları, “Ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres’in sivil toplum örgütleriyle aynı gün saat 17.15’te yapacağı toplantıya, İki Toplumlu Barış İnsiyatifi de davet almıştır. İnsiyatif adına, adanın her iki tarafından birer temsilci toplantıya katılacaktır.” ifadelerine yer verdi.