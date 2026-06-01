Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Birleşik Krallık’ın resmî ulusal gençlik konseyi olan Youth Council UK’e tam üye olarak kabul edildi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, üyeliğin yalnızca bir ağ veya platform üyeliği olmadığı belirtilerek, bunun Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşadığı sorunların, ihtiyaçların ve taleplerin artık doğrudan ulusal gençlik mekanizmalarına, kamu kurumlarına ve Birleşik Krallık hükûmetine taşınabilmesine imkân sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık’ın dört bir yanında eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin yalnız olmadığını gösterebilmenin; onların haklarını savunabilecek, ihtiyaç duyduklarında yanlarında durabilecek ve kendilerini ulusal düzeyde temsil edebilecek bir yapının güçlendirilmesinin kıymetli olduğunu da kaydetti.

Süreçte sağlanan altyapısal destekler, uluslararası gençlik alanındaki birikim ve kurumsal katkılar dolayısıyla Kıbrıs Türk gençliğinin ulusal gençlik konseyi olan Gençlik Federasyonu ve Federasyon Dış İlişkiler Komisyonu’na teşekkür edilen açıklamada, kurulan bağların yalnızca bugünün öğrencilerine değil, gelecekte Birleşik Krallık’a gelecek nesillere de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık’ta eğitim hayatını sürdüren tüm Kıbrıslı Türk öğrenciler federasyon çatısı altında örgütlenmeye de davet edildi.