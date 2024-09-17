Biyologlar Derneği, yarın “Barış için Çevre, Çevre için Barış” temalı panel düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, panel yarın saat 19.00’da Tabipler Birliği’nde yapılacak.

Panel’de Akademisyen, Yazar, Siyasetçi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve İklim Uzmanı, Araştırmacı Dr. Fulden Batıbeniz konuya ilişkin fikirlerini paylaşacak.

Açıklamada, “Bilinmelidir ki, ülkemizin kendi içsel sorunları yüzünden arka planda kalan iklim değişikliği ve sonuçları her gün artarak devam etmekte, tüm Dünya üzerinde birçok popülasyonu tehdit etmektedir. Kıbrıs adası olarak bütünlüğümüzü korumadığımız ve bir olarak hareket etmediğimiz sürece ekolojik anlamda da bizleri felaketler beklemektedir.” denildi.