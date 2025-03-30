Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı, eğitimde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Kofalı açıklamasında, “Eğitim sistemimize ve tüm toplumumuza bilinçli ve planlı bir şekilde uygulamaya çalışılan gerici adımları şiddetle kınıyoruz’ ifadelerini kullandı ve bu tür adımların bilimsel düşünceye ve eğitimin temel ilkelerine zarar verdiğini savundu.

Biyologlar Derneği olarak öğretmenlerin mücadelesinin yanlarında olduklarını belirten Kofalı, Atatürk'ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ sözünü hatırlatarak, bilim ve fen yolunda ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.