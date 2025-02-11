Tatar: “Bir anlaşma olacaksa, o anlaşmanın bir parçası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olacaktır”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Eğitim Sekreteri Hikmet Olgaçer, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgut’un yazdığı dilekçenin buzdağının görünen yüzü olduğunu savundu.
Olgaçer, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut'un yazdıklarını eleştirerek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun olayı geçiştirmeye çalıştığını ileri sürdü.
Olgaçer, ülkedeki siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin tepkilerini kişiye yöneltmesini de eleştirdi.