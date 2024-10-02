ABD Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ın İsrail’e yönelik füze saldırıları için, “küstahça ve kabul edilemez bir saldırı” ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilere, “Birkaç saat önce, İran beş ay içinde ikinci kez İsrail'e doğrudan bir saldırı başlattı ve bu saldırıda yaklaşık 200 balistik füze de yer aldı. Bu asla kabul edilemez ve tüm dünya bunu kınamalı” dedi.

Blinken, “İlk raporlar, İsrail'in ABD ve diğer ortakların aktif desteğiyle bu saldırıyı etkili bir şekilde püskürttüğünü gösteriyor. İsrail'in savunmasına olan bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde İsrail ve bölgedeki diğer ortaklarla çok yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Washington'ın an itibariyle saldırı sonucu ABD tesislerinde herhangi bir hasara dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Miller, “Bildiğiniz gibi, bugün erken saatlerde İsrail'deki personelimize, Dışişleri Bakanlığı personeline evlerinde kalmaları için bir emir verdik. Personelimiz için tam sorumluluğumuz var. İsrail'de herhangi bir sivil kayıptan, hele ki bir Amerikan vatandaşı kaybından haberimiz yok. Batı Şeria'da ölen bir Filistinli’ye dair bir rapor var” dedi.

Miller ayrıca, ABD'nin İran hükümetinden İsrail’e karşı böyle bir saldırı başlatacaklarına dair bir uyarı almadığını belirtti.

Miller, Blinken’ın ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibiyle beraber saldırıyı ve ABD’nin yanıtını takip ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınadı.

Saldırıyı önemli bir tırmanış olarak değerlendiren Sullivan, İsrail'in can kaybı olmadan saldırıyı savuşturmuş gibi göründüğünü söyledi.