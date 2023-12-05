Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yaşananlara ilişkin Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" göstermelerini istedi.

Raportör Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

Söz konusu paylaşımda Albanese, "Sevgili Avrupalılar, İtalyanlar, Almanlar, Holokost'tan sonra, soykırımın diğerlerini insan olarak görmemekle başladığını bilmemiz gerekir. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı sert bir tepki vermemizi sağlamıyorsa, yakın tarihimizin en karanlık sayfası bize hiçbir şey öğretmemiş demektir." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.