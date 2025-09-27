Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.