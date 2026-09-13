Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekâya erişimdeki eşitsizliğin mevcut küresel eşitsizlikleri daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunarak, gelişmekte olan ülkelerin bu teknolojilerden yararlanabilmesi için uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, bugünün ekonomik, demografik ve jeopolitik gerçeklerinin geçmiştekinden farklı olduğuna dikkati çekerek, uluslararası kurumların da bu değişimi yansıtması gerektiğini belirtti.

Guterres, bu kapsamda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bretton Woods kurumları dâhil küresel çok taraflı kurumların bugünün dünyasına uygun şekilde reformdan geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapay zekâ teknolojilerinin "onlarca yıllık kalkınmayı birkaç yıla sığdırabileceğini" belirten Guterres, ancak bu alandaki gücün birkaç ülkedeki az sayıda şirkette toplandığını söyledi.

Guterres, "Kontrol altına alınmadığı takdirde yapay zekâ alanındaki uçurum, gelirden fırsatlara, güvenlikten egemenliğe kadar diğer tüm eşitsizlikleri daha da derinleştirecek." ifadesini kullandı.

Gelişmekte olan birçok ülkenin bilgi işlem ve veri gibi temel imkânlardan hala yoksun olduğuna işaret eden Guterres, bu alandaki eşitsizliğin giderilmesi için uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

Guterres, Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan dâhil dünya genelinde barışa olan ihtiyacın önemini vurgulayarak, tüm devletlerin BM Şartı ile uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması, devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Aşırı sıcaklar, buzulların erimesi, orman yangınları ve seller gibi iklim değişikliği etkilerinin gelecekte yaşanabileceklerin habercisi olduğunu kaydeden Guterres, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması, metan emisyonlarının azaltılması ve doğanın korunması gerektiğini de dile getirdi.

Guterres, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlendiğini söyleyerek, çok taraflı sistemi güçlendirmek ve korumak için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.