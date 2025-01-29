Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 471 gün süren saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen 376 binden fazla Filistinlinin Netzarim Koridoru'nun açılmasının ardından Gazze'nin kuzeyine döndüğünü açıkladı.

İsrail saldırıları sonucu oluşan ağır yıkıma rağmen Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine dönmeye devam ediyor.

İşgal altındaki Netzarim Koridoru'nun pazartesi açılmasının ardından Gazzeliler akın akın kuzey bölgelerine dönmeye başladı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, 27 Ocak'tan bu yana zorla yerinden edilen 376 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine geçtiği belirtildi.

Hamas ile varılan ateşkes uyarınca İsrail, pazartesi Netzarim Koridoru'nu açarak zorla yerinden ettiği Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail saldırıları nedeniyle kuzeydeki yıkım yüzde 90 civarında.

Ağır yıkım nedeniyle kuzeye dönen Gazellilerin büyük bölümü evleri yerine molozlarla karşılaşıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen, topraklarını terk etmek istemediklerini dile getiren Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.