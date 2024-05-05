Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Annan Planı referandumundan önce Kıbrıslı Türklere verilen ambargo ve izolasyonların kaldırılacağı sözlerinin koşulsuz yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Işık yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın, Rum Lider Nikos Christodoulides ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çarşamba günü ayrı ayrı görüşecek ve sivil toplum temsilcileri yanında iş insanlarıyla da toplantılarına devam edecek olmasının BM’nin Kıbrıs sorununa olan ilgisinin devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Işık, Holguín’in Brüksel'de de görüşmeler yaptığını, ancak BM’ye AB’nin de eklenmesinin durumu daha karmaşık hale getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türklerine ambargo ve izolasyonların kaldırılacağı sözlerini yerine getirmeden Kıbrıs’ta bir anlaşma için BM ve AB’nin güven ve güvence olamayacağını Guterres’in anlayabilmesi için derneğimiz BMGK’ne önceki BMGS Kofi Annan’ın ‘K. Rumları BM Annan Planını reddetmekle bir planı değil çözümün ta kendisini reddetmiştir!’ raporunu da birlikte sunması ve KKTC’nin kabul edilmesinden başka Kıbrıs’ta barış ve anlaşma olmayacağı gerçeğini dikkate alması için önemle uyarmaktadır.”