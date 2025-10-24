Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre yedi düzensiz göçmen öldü, iki kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye dört Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.İlk belirlemelere göre yedi kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.