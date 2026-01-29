İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gidecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi bekleniyor.

AA’nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Fidan'ın, mevkidaşı Erakçi ile yapacağı görüşmelerde Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

Fidan'ın görüşmelerde, iki ülke arasında ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi, Türkiye'nin İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi, Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkati çekmesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi planlanan görüşmelerde, terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin, PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizmesi bekleniyor.

Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılması da dahil olmak üzere, Türkiye'nin sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulmasını teminen, Gazze'nin yeniden imarının desteklendiğini kaydetmesi ve İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkelerinin dayanışma ve işbirliği anlayışıyla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.

Fidan'ın görüşmelerde ayrıca, Suriye'de barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması gerekliliği çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurgulaması ve DEAŞ mahkumlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye'de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor.